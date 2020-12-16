Москва, 16 декабря, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Сети медицинских клиник, работающие в Москве, получили письмо из городского департамента здравоохранения с предложением организовать вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета«Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По данным СМИ, получение письма подтвердили в «Ниармедик», «Медси» и ещё одной крупной сети.

Для того чтобы начать вакцинацию, клиникам нужно соответствовать требованиям, среди которых подключение к ЕМИАС и передача туда данных о прививках, самостоятельные транспортировка и хранение вакцины (для этого нужно соблюдение температурного режима не выше — 18 градусов).

При этом препарат будет предоставляться бесплатно, а его стоимость клиники не должны включать в цену за услугу.

Как сообщало ИА REGNUM, реальная эффективность вакцин станет известна только после массового применения, когда прививки сделают миллионы людей, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.