Москва, 16 декабря, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции поможет в борьбе с болезнью, но окончательно её победит коллективный иммунитет, полученный естественным путём. Об этом заявил 16 декабря врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Он отметил, что массовая вакцинация якобы позволит снять маски и вернуться к нормальной жизни.

«Я лично не очень в это верю, я считаю, что мы весь 2021 год проведём с волнами коронавируса. А дальше — коллективный иммунитет, исходя из тех цифр, что мы видим, он наступит естественным путём. Конечно, мы поможем вакцинами. Но это будет как лесной пожар, допустим, идёт, а мы навстречу поджигаем пучок травы. Хорошо, если это правильно люди поймут и будут прививаться группы риска, потому что это 100% поможет снизить смертность», — сказал врач.