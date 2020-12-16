Саратов, 16 декабря, 2020, 09:42 — ИА Регнум. В Саратовской области время приезда экстренной медицинской помощи сократилось до 20-и минут. В связи с этим население стало меньше жаловаться на работу «скорой». Об этом заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Kuzdrav.ru Скорая помощь

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С его слов, количество обращений о плохой работе «скорой помощи» уменьшилось на 35%. Дополнительно около 30 студентов привлекли к работе для приема вызовов от населения. Показатели оперативности увеличились. «Средний уровень доезда — около 20−25 минут в экстренных случаях», — отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, единая информационно-справочная служба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции начала работать в Саратовской области. Через единую справочную службу по бесплатному номеру 122 можно в круглосуточном режиме вызвать скорую помощь, получить информацию по выплатам больничного пособия при нахождении на карантине в связи с ковидом.

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