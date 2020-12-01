Саратов, , 14:18 — REGNUM Единая информационно-справочная служба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции начала работать в Саратовской области. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Через единую справочную службу по бесплатному номеру 122 можно в круглосуточном режиме вызвать скорую помощь, получить информацию по выплатам больничного пособия при нахождении на карантине в связи с ковидом. С 8:00 до 20:00 консультативную помощь окажут врачи либо психологи. С 8:00 до 22:00 принимают сообщения и объясняют работу аппаратов компьютерной томографии, наличию лекарств в аптеках, тестированию на коронавирус.

ИА REGNUM ранее сообщало, жители Татарии стали в шесть раз чаще звонить на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции. В день по номеру 112 принимают около 1,2 тыс. звонков.

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