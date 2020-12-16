Санкт-Петербург, 16 декабря, 2020, 07:18 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение, назвал необходимые условия для обязательной госпитализации больных с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга

По его словам, пациенты с коронавирусной инфекцией и пневмониями, испытывающие острую дыхательную недостаточность, должны в обязательном порядке госпитализироваться в инфекционные стационары автомобилями скорой или неотложной помощи.

Так он отреагировал на прозвучавшую в телеэфире жалобу на то, что пациенту с коронавирусом при 40%-ном поражении легких и острой дыхательной недостаточности отказали в госпитализации.

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"Скорая помощь оказывается в двух формах — в экстренной и неотложной. В этой ситуации врач скорой помощи сразу оценивает: есть угроза жизни или нет. Если диспетчер понимает, что есть угроза жизни — в частности, дыхательная недостаточность, машина приедет (в срок) до 20 минут. Если он понимает, что помощь должна оказываться в неотложной форме, то срок не определён, но в целом мы оказываем помощь до двух часов. Такие пациенты должны быть госпитализированы в стационар», — сказал Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В случае таких неправомерных, по мнению пациентов, отказов в госпитализации и других претензий к работе медиков следует звонить на горячую линию комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга по телефону (812) 63−555−77.

Напомним, в петербургских стационарах, принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, в настоящее время свободны всего 4% коек. Ежедневно госпитализируется более 600 человек.