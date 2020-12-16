Санкт-Петербург, 16 декабря, 2020, 06:28 — ИА Регнум. В 22 петербургских стационарах, перепрофилированных на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, в настоящее время свободны всего 4% коек. Это самый низкий процент за время пандемии. Как объяснил вице-губернатор города Олег Эргашев, такое положение стало результатом высокого прироста заболеваемости в течение последних недель.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в больнице

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"В общей сложности развернута 11 151 койка, из которых в настоящий момент — к сожалению, очень много заболевают — осталось 4%. Мы понимаем, что необходимо развертывать дополнительные мощности», — сказал Эргашев, курирующий городское здравоохранение, в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

Чиновник сообщил, уровень госпитализации превышает 600 человек в сутки, и «число заболевших пока не уменьшается».

В реанимационных отделениях инфекционных стационаров в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 702 человека, из них на аппаратах искусственной вентиляции лёгких — 408 человек. Всего в городе развернуто 1107 реанимационных коек, имеется1838 аппаратов ИВЛ.

Олег Эргашев отметил, что в ближайшее время дополнительные койки для пациентов с ковидом будут развернуты в павильонах №1, 2, 3 и 8 временного госпиталя в «Ленэкспо», а также в Центре им. Алмазова. Также в декабре ожидается ввод в эксплуатацию новых корпусов Госпиталя для ветеранов войн и Городской больницы №33.

До конца 2020 года в Петербурге может появиться в общей сложности еще около двух тысяч коек для лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии.

Напомним, в петербургском управлении Роспотребнадзора 15 декабря заявили, что введенные в начале декабря ограничительные меры дали нужный эффект, и ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась.

За 14 декабря в городе было зафиксировано 3765 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны 1886 человек, умерли 72 человека.