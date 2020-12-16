Москва, 16 декабря, 2020, 05:47 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России с января по ноябрь 2020 года поставило на миграционный учёт вдвое меньше иностранных граждан, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах ведомства.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Мигранты

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"Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданств за 11 месяцев составляет 8 983 944», — сообщили в МВД РФ.

За одиннадцать месяцев 2019 года эта цифра составила почти 18 млн.

Другим следствием введённых из-за коронавируса ограничений стало сокращение количества оформленных разрешений на работу иностранцам. При этом выросло количество оформленных видов на жительство — с 165 тыс. до 197,5 тысячи.

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