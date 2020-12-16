Москва, 16 декабря, 2020, 05:02 — ИА Регнум. Фиксированные цены на подсолнечное масло и сахар будут введены в России до Урала, дальше на восток будут установлены поправочные коэффициенты, сообщил 15 декабря заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

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"Фиксированные цены, о которых мы уже неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты», — сказал он.

По его словам, такое географическое разделение связано с логистикой, которая является «достаточно дорогой» для северных и восточных регионов России.

Как сообщали в Росстате, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%. Проводя совещание на эту тему, президент России Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на продукты и потребовал оперативно реагировать на проблемы.