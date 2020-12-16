Владивосток, 16 декабря, 2020, 03:58 — ИА Регнум. Минпромторг РФ зафиксирует цены на подсолнечное масло и сахар до Урала включительно. Предполагается, что для Сибири и Дальнего Востока будет действовать поправочный коэффициент. Это связанно с удалённостью регионов и транспортной логистикой, об этом в эфире «Россия 24» заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Ценник на Сахар в Приморском крае

Следите за развитием событий в трансляции: «"Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты — все новости»

Читайте также: Регулирование цен едва ли приведет к дефициту продуктов в РФ — экономист

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, цены до конца марта будут зафиксированы для подсолнечного масла на уровне 110 рублей за литр, для сахара — 45 рублей за кг.

Сейчас один кг сахара в Приморском крае, например, продаётся по цене 65,9 рубля.

В Еврейской автономной области, как рассказали предприниматели на совещании с главой региона Ростиславом Гольдштейном, подсолнечное масло в крупной торговой сети реализуется по старым ценам благодаря созданному большому запасу — 84,9 рубля за бутылку.

Как сообщало ИА REGNUM, в разное время практически все государства мира прибегали к пути прямого регулирования цен — обычно это происходило во время кризисов. Об этом заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов, комментируя планы правительства взяться за регулирование цен на социально значимые товары.