Москва, , 17:47 — REGNUM В разное время практически все государства мира прибегали к пути прямого регулирования цен — обычно это происходило во время кризисов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов, комментируя планы правительства взяться за регулирование цен на социально значимые товары.

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«В разное время практически все государства мира прибегали к пути прямого регулирования цен, обычно это происходило во время кризисов. Результаты тоже были разнообразными от гашения резких скачков цен до тотального дефицита и гиперинфляции, — сказал Строганов. — Бизнес в принципе не очень любит ограничительных мер, но с продуктовыми товарами создать дефицит вряд ли получится, так как держать их на складе себе дороже, их выгоднее продавать даже по ограниченным ценам и получать прибыль с оборота».

Как подчеркнул Строганов, главное во всех таких мерах — это не применять их без разбора, а разбираться в происходящем вдумчиво, аккуратно, отслеживая все последствия принимаемых решений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов объяснил, как ритейлеры в РФ отреагируют на регулирование цен.

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