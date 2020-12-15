Екатеринбург, 15 декабря, 2020, 21:18 — ИА Регнум. Массовая вакцинация жителей Свердловской области от новой коронавирусной инфекции начнётся в январе 2021 года. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Минобороны России Вакцинация

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Процедура будет добровольной. Перед прививкой у граждан будут брать тест на антитела к COVID-19 за счёт медучреждений, бесплатно.

«Сейчас желающих привиться больше, чем доступное количество доз вакцины», — сообщил Креков.

До конца 2020 года регион получит около шести тысяч доз вакцин, поставки продолжатся в январе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе началась вакцинация от COVID-19 приоритетных групп населения, в частности, медработников.