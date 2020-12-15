Москва, 15 декабря, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» будет выделять специальные места на борту самолёта для пассажиров, отказывающихся использовать маску во время полёта. Об этом сообщила 15 декабря пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

Андрей Грук ИА Красная Весна Авиакомпания «Аэрофлот»

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"Для нас критически важно в текущей ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров. Поэтому для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места», — сказала она.

Представитель авиаперевозчика отметила, что это общемировая практика и вынужденная мера, которая «не исключает применения других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту».

Напомним, накануне «Аэрофлот» объявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима в самолётах. В частности, было заявлено, что пассажиры, отказывающиеся надеть маску при посадке, не будут допущены на борт. Во время полётаснимать маску будет разрешено только во время приёма пищи.