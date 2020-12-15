Рим, 15 декабря, 2020, 18:02 — ИА Регнум. В Италии, по данным за 2019 год, впятеро больше граждан старше 65 лет, чем тех, чей возраст не превышает 15 лет, сообщили во вторник, 15 декабря, в национальной службе статистики Istat.

Андре Анри Даргелас. Посещение бабушки (фрагмент)

В 2011 году этот показатель составлял 3,8.

Серия демографических антирекордов, вызванных низким уровнем рождаемости, привела также к тому, что доля граждан в возрасте 45 лет и старше выросла до 53,5% всего населения (в сравнении с 48,2% в 2011 году).