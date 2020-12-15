Санкт-Петербург, 15 декабря, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Бесплатные лекарства для амбулаторного лечения от COVID-19 в настоящее время получают более 18,7 тысяч петербуржцев. В их числе оказался и корреспондент ИА REGNUM, заразившийся коронавирусом и получивший набор лекарств в день обращения за медицинской помощью.

Один из вариантов набора лекарств, которые выдают бесплатно в Петербурге

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Как сообщили 15 декабря в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, в настоящий момент препараты для амбулаторного лечения от коронавируса получают 18 760 пациентов, из них 1148 человек — после выписки из стационара на амбулаторное лечение. Еще 6838 горожан уже завершили лекарственную терапию.

Из федерального бюджета на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 петербуржцев выделено 203,14 млн рублей. В поликлиники уже поставлено 70% законтрактованных препаратов.

«До конца декабря лекарства будут поставлены в медицинские учреждения, что позволит сформировать готовые схемы лечения и организовать их выдачу всем нуждающимся пациентам», — отметили в Смольном.

До конца года городу будет дополнительно выделено еще 112,3 млн рублей на бесплатное обеспечение лекарствами от ковида пациентов на амбулаторном лечении.

«Эти средства позволят обеспечить препаратами более 14 тысяч петербуржцев и не допустить перебоев в лекарственном обеспечении амбулаторных больных в новогодние праздники», — отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Лекарства выдаются пациентам бесплатно по назначению врача, согласно семи схемам лечения, которые содержатся во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 (версия 9) для лечения легкой и среднетяжелой форм коронавирусной инфекции. Препараты от кашля, насморка и витамины бесплатно не выдаются

Добавим, корреспондент ИА REGNUM, который заразился коронавирусной инфекцией, после обращения в районную поликлинику получил для амбулаторного лечения несколько пачек антивирусного препарата «Арбидол», антибиотик для лечения пневмонии «Азитромицин», противовирусную мазь «Виферон» и новый препарат «Коронавир» (Фавипиравир).

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