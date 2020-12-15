Ульяновск, 15 декабря, 2020, 16:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируют усилить контроль в сфере охраны природы, особенно в части состояния атмосферного воздуха. Для этого будет увеличена штатная численность профильного министерства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики по итогам заседания штаба по комплексному развитию.

Отравленный воздух

В регионе считают, что нужно ужесточить санкции за загрязнение атмосферного воздуха. Особенно это актуально для Заволжья в Ульяновске, жители которого часто жалуются на выбросы вредных веществ.

«Штатная численность министерства природы и цикличной экономики региона будет увеличена с целью создания специализированного управления, которое будет отвечать за реализацию закона об охране атмосферного воздуха. Это касается и Ульяновска, где должны быть внесены изменения в штатное расписание с появлением главных экологов районов.», — приводятся в релизе заявление губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

По его словам, также будет сформирована юридическая рабочая группа для «судебно-следственной и юридической практики реагирования на нарушения» закона. Глава региона считает, что «нерадивых предпринимателей» нужно наказывать жёстче, усилив административную ответственность и не исключая привлечения к уголовной ответственности. В связи с чем ульяновские власти планируют направить обращения в правительство России и Совет Федерации об увеличении штрафных санкций.

По данным минприроды Ульяновской области, с 7 по 13 декабря выявлено 15 источников выбросов в атмосферный воздух, все они имеют «признаки нелегального бизнеса и нарушения природоохранного законодательства».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в части загрязнения воздуха наиболее проблемной является ситуация в Заволжском районе Ульяновска, где регулярно проводятся рейды и замеры воздуха. В частности, в августе 2020 года в воздухе зарегистрировано превышение санитарных норм по формальдегиду. Для мониторинга ситуации закупаются и устанавливаются стационарные посты.

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