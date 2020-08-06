Ульяновск, , 08:01 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска в воздухе зарегистрировано превышение санитарных норм по формальдегиду, сообщает министерство природы Ульяновской области.

По данным ведомства, на стационарном посту № 6, расположенном в Заволжском районе, в июле отобрано более 860 проб атмосферного воздуха для проведения исследования.

«Отмечено четыре случая превышения санитарных норм по формальдегиду в 1,2—1,7 раза», — говорят в министерстве, отмечая, что содержание остальных веществ соответствовало нормативам.

Напомним, пост № 6 находится недалеко от школы № 75. Отобранные пробы воздуха проверяют на наличие таких веществ, как формальдегид, диоксид серы и азота, оксид углерода и азота, фенол, гидрохлорид.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в части загрязнения воздуха наиболее проблемной является ситуация в Заволжском районе Ульяновска, где регулярно проводятся рейды и замеры воздуха. К примеру, 14 декабря 2019 года зарегистрировано семь нарушений в сфере охраны воздуха, 8 января 2020 года выявлено превышение ПДК по формальдегиду. Для мониторинга ситуации закупаются и устанавливаются стационарные посты.

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