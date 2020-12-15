Вашингтон, 15 декабря, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Владимиру Путину не остаётся ничего другого, как пожелать Джозефу Байдену успеха в его деятельности, хотядеятельность этадля будущего США будет, очевидно, во вред, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 декабря.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Ожидаемый итог: выборщики отдали голоса Джо Байдену — все новости»

Как сообщалось ранее, президент России поздравил Байдена с победой на выборах. Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, отметил Путин в своей телеграмме.

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« России ничего не остаётся, как признать то, что стало фактом в Америке. США предстоит пройти через период серьёзных пертурбаций, но выборщики сказали своё слово, и тем самым процедура выборов завершена. Думаю, что попыток блокировать это решение в Конгрессе уже не будет, и даже если таки они состоятся, результат останется тем же.

Было бы хорошо, чтобы США хотя бы на некоторое время сосредоточились на своих проблемах, тем более что их немало. Владимиру Путину не остаётся ничего другого, как пожелать Джозефу Байдену успеха в его деятельности, хотя думаю, что для будущего США это будет деятельность во вред.

Что же касается мировой политики, то ключевые волнующие нас вещи названы: России нужны стабильность и ответственность партнёров в международных делах, нам нужна безопасность, и мы настроены на сотрудничество — но только на условиях равноправия и взаимного уважения.