Москва, 15 декабря, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, распространяющий госзащиту на персональные данные правоохранителей, а также сотрудников надзорных органов, военнослужащих и судей, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря. Речь идет в том числе о данных об имуществе, пенсионных, налоговых данных.

Алексей Колчин ИА REGNUM Полиция и военные

К защищаемым лицам относятся судьи, прокуроры, следователи, дознаватели, военнослужащие, сотрудники органов ФСБ, Следственного комитета РФ, органов принудительного исполнения, органов госохраны, работники контрольных органов президента РФ, таможенных, налоговых, антимонопольных органов и ряд других категорий граждан, а также члены их семей.

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») обратил внимание на то, что данные о правоохранителях собираются за рубежом, он также указал на то, что и внутри России сотрудникам поступают угрозы.

Предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.

Перечень лиц, в отношении которых может применяться такая мера безопасности, будет определяться на основе анализа потребностей правоприменительной практики по осуществлению государственной защиты и утверждаться руководителем органа, обеспечивающего безопасность, следует из документа.

Кроме того, в федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» вносится дополнение, направленное на недопустимость разглашения сведений, содержащихся в запросах, направляемых гражданам и организациям в процессе осуществления оперативно-разыскной деятельности, за исключением информации, оглашенной в открытом судебном заседании, изложенной в жалобах на решения и действия органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, а также распространенной уполномоченными органами в средствах массовой информации (СМИ), интернете или иным публичным способом.

Вместе с тем не все парламентарии поддерживают законопроект.

«Вы хотите организовать касту неприкасаемых», — заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).