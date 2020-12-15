Москва, 15 декабря, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Жителям Москвы могут выписать штрафы из-за материалов, опубликованных в социальных сетях, на которых имеются подтверждения нарушений санитарных мер. Об этом сообщил начальник главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро Москвы

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"Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — могут быть началом для административного расследования», — сказал чиновник в эфире «Первого канала».

Он пояснил, что в ходе расследования инспекторы собирают доказательную базу и проводят контрольные мероприятия в отношении заведений. Данчиков подчеркнул, что сбор доказательств основан не только на соцсетях, но также и на результатах рейдовых мероприятий.