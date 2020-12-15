Варшава, 15 декабря, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда поздравил нового президента США Джо Байдена, который после вчерашнего голосования выборщиков официально признан победителем президентских выборов. Об этом передает Onet.pl.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

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14 декабря в США состоялся заключительный этап выборов президента США — голосование выборщиков. Джо Байден получил 306 голосов, Дональд Трамп — 232.

Анджей Дуда избранному президенту США Джо Байдену поздравительное письмо, в котором подчеркнул, что «отношения между Польшей и США являются опорой европейской и трансатлантической безопасности и стабильности».

Польский лидер подчеркнул, что «Варшава и Вашингтон разделяют общие идеалы и ценности, сущностью которых являются свобода, справедливость, демократия и верховенство международного права». «На них мы заложили прочную основу для нашего двустороннего сотрудничества, которое никогда не было таким прочным и взаимовыгодным, как сегодня. В рамках польско-американского стратегического диалога в последние годы мы расширили наше партнерство в ключевых областях, таких как безопасность и оборона, экономическое сотрудничество и инновации», — отметил президент Польши.

«США, благодаря их поддержке и приверженности, стали не только стратегическим партнером Польши стран Центральной Европы, но и инвестировали значительные финансовые ресурсы. Например, в Фонд Троеморья, куда входят страны нашего региона. Американская помощь поможет нам реализовать важные для региона энергетические проекты», — говорится в письме.

Дуда добавил, что «став основным получателем американского газа, Польша не только обеспечила диверсификацию источников и энергетическую безопасность, но и стала энергетическим центром для всего региона».

«Надеюсь, что это взаимовыгодное сотрудничество и под вашим руководством будет продолжаться», — написал президент Польши.

Напомним, лидеры многих стран уже поздравили Джо Байдена с победой — до объявления официальных итогов выборов. Однако Анджей Дуда воздержался от такого шага, объявив об ожидании голосования выборщиков, чем вызвал критику со стороны либеральной оппозиции.