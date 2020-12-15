Госдума разрешает обжаловать штрафы за нарушения ПДД в электронном виде
Москва, 15 декабря, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об электронном обжаловании штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.
«Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, по его словам, принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено — ГИБДД или специализированным учреждением.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото‑ и киносъемки, видеозаписи может быть также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда.
При этом уточняется, что направление жалобы в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме.
Закон может вступить в силу с 2021 года.