Москва, 15 декабря, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об электронном обжаловании штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сотрудник ДПС

«Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, по его словам, принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено — ГИБДД или специализированным учреждением.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото‑ и киносъемки, видеозаписи может быть также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда.

При этом уточняется, что направление жалобы в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме.

Закон может вступить в силу с 2021 года.