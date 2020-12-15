Москва, 15 декабря, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предложили выделить 15 видов продукции, на которую ввести государственное регулирование цен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

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«Мы предлагали целую серию своих инициатив. Еще в 2015 году мы вносили закон о регулировании государством продовольственных цен первой необходимости, но «Единая Россия» категорически отказалась. В 2017 году мы вновь внесли этот закон, но в ноябре снова отказали. надо выделить 1,5 десятка продовольственных товаров и четко регулировать цены, прежде всего, цены на зерно», — напомнил Зюганов.

Он также возмущен тем, что говорят о росте цен на подсолнечное масло и сахар, но не говорят о том, что на гречку цены выросли на 20%, на картошку на 20%, на лекарства цены выросли от 12% до 40%.

«Не надо дурить народ, надо уметь прислушиваться с другой точки зрения», — призвал Зюганов.

Он осудил политику ЦБ.