Москва, 15 декабря, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал переходить к системным мерам по регулированию цен, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Kremlin.ru Сергей Миронов

Следите за развитием событий в трансляции: «»Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты — все новости»

«В этот раз ситуацию снова довели до того, что потребовался начальственный окрик главы государства. По опыту представляю, что будет дальше: министры в пожарном порядке примут какие-то разовые решения, о которых доложат президенту. И цены замрут до следующего системного сбоя, когда подорожает не масло, так соль. Тришкин кафтан!» — заявил Миронов.

Нужно брать за основу лучшие зарубежные практики в этой области и применять их с учетом нашей специфики, полагает депутат.

«Нужна комплексная госпрограмма, которая могла бы регулировать розничные и оптовые цены. Она предусматривает выдавливание из торговых цепочек ненужных, навязанных искусственно посредников и спекулянтов, в том числе через совершенствование закона «О торговле», развитие сбытовой кооперации, расширение антимонопольных мер и полномочий органов власти по регулированию цен, рост господдержки аграрного сектора и меры по повышению благосостояния россиян», — предложил Миронов.