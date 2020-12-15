Москва, 15 декабря, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство РФ провести новогодние выплаты малоимущим гражданам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря. Есть все данные и по пенсионерам, и по инвалидам, и по семьям с детьми, отметил парламентарий.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Я еще раз призываю правительство оперативно решить вопрос о единовременной новогодней выплате для разных категорий малоимущих россиян. Времени осталось совсем немного, но оно есть», — сказал Миронов.

Правительству РФ не удастся оперативно сдержать цены на продукты питания, уверен парламентарий.

«Цены растут, доходы продолжают падать. Эксперты подсчитали, что новогодний стол нынче обойдется россиянам почти в шесть тысяч рублей. Плюс подарки, праздничные украшения, другие траты — тут и десяти тысяч может не хватить. Если даже правительству удастся сдержать подорожание продуктов, произойдет это не сразу. Так что единовременная выплата будет как нельзя кстати», — полагает он.