Санкт-Петербург, 15 декабря, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Призывы во что бы то ни стало сдержать рост потребительских цен в России напоминают политическую кампанию в духе прошлых лет, под лозунгом «скажем нет растущим ценам». Однако властям первым делом следовало бы озаботиться повышением доходов наиболее социально уязвимых слоёв российского общества. Такое мнение высказал ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор СПбГУ Александр Лякин. По его словам, в связи с этой кампанией возникает «очень много вопросов и сравнительно немного ответов».

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилой мужчина покупает хлеб в пекарне

Александр Лякин, профессор СПбГУ «Первый вопрос в связи с этим к качеству статистики. Рост потребительских цен в годовом измерении в ноябре составил 4,6%. А все хором объясняют (после выступления президента): молоко выросло на 10−15%, молочные продукты так же, масло на 50%, сахар на 60% и т. д. У нас в потребительской корзине в среднем на питание уходит 30%. На коммунальные услуги цены ну никак не понижаются. У меня лично год к году они выросли на 12,5% (только отчисления на капремонт чего стоят). Тогда либо у нас поменялась структура корзины, либо цены на прочие товары и услуги должны снижаться. Соответственно, появляются сомнения, можно ли верить официальным цифрам».

Как считает экономист, «прежде чем принимать административные решения, неплохо бы получить разъяснения Росстата, что на самом деле происходит с ценами».

«Если это проблема с инфляцией, то за нее отвечает Банк России, а никак не правительство. Если это структурные проблемы, то опять нужно понять, чем они объясняются. Ростом издержек? Это плохо лечится экспортными пошлинами. Падением рубля? Так это опять к Банку России», — отметил Александр Лякин.

Александр Лякин, профессор СПбГУ «Второй вопрос к предполагаемым правительством мерам. Повышение экспортной пошлины, конечно, может притормозить внутренние цены, но стоит вспомнить, что когда цены росли на бензин и затрагивались интересы крупных нефтяных компаний, все открещивались от возможности роста экспортных пошлин и занимались увещеваниями. И это тогда, когда ожидание роста цен на топливо стало значимым инфляционным фактором. То есть нефтяников (устойчиво высокие места по размеру зарплат и рентабельности бизнеса) обижать и лишать доходов нельзя, а крестьян и торговлю — можно. Неурожай подсолнечника в мире улучшил положение наших производителей, хотя и в России урожай в этом году заметно ниже предыдущей пары лет. Заставить их продавать дешевле, конечно, можно, а как потом заставить производить? Ладно, цены на сахар и масло остановить, перекрыв экспорт, можно. А на молоко, творог и т. д. как ограничивать будем? Устанавливать социальные цены мы уже пробовали в 2010 году, чем кончилось, тоже знаем. Просто на полках не было товаров, которые попали в перечень социальных, а производители активно меняли структуру».

По мнению эксперта, уже очевидно, что в российской экономике начинает ускоряться инфляция. Но здесь — выбор между двух зол, поскольку альтернативой инфляции является депрессия.

Александр Лякин, профессор СПбГУ «Дефицит бюджета устойчиво растет, а покрывается в конечном счете за счет денежной эмиссии, соответственно, цены не расти не могут. Второй, не менее значимый канал ускорения инфляции — валютный курс. Есть хорошо известный эффект переноса валютного курса в цены. За этот год, при оптимистичном прогнозе, рубль потеряет 15%. А если это так, то альтернативой внутреннего рынка для продавцов становится экспорт, рублевые цены на экспортную сельхозпродукцию выросли уже только в результате движения курса. Конечно, экспортная пошлина эту проблему разницы в ценах решает, но создает ограничитель для роста производства. Другое дело, что сейчас просто очень плохой выбор: инфляция или спад. И мне кажется, что в сложившейся ситуации выбор в пользу инфляции правильный».

Возвращаясь к теме борьбы с ростом цен на продовольствие, доктор экономических наук напомнил, что этот рост очень по-разному бьет по домохозяйствам в зависимости от уровня доходов.

«Если в структуре доходов пенсионеров расходы на еду составляют больше половины, то у семьи, в которое двое работающих получают среднюю в городе зарплату, на еду уходит примерно пятая часть. Соответственно, бороться нужно не с ценами, а с низкими доходами», — подчеркивает Александр Лякин.

По его мнению, в конкретной ситуации, которая сложилась сейчас, проблему, хотя бы частично, могли бы решить социальные карты, позволяющие незащищенным категориям граждан покупать определенные группы товаров в пределах социальных норм по фиксированным ценам.

Напомним, президент России Владимир Путин раскритиковал Минэкономразвития за рост цен на социально значимые продукты и призвал не списывать сложившуюся ситуацию на эпидемию коронавируса.