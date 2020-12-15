Кызыл, 15 декабря, 2020, 09:01 — ИА Регнум. Коронавирус имеет влияние на экономику, однако искать причины возникающих проблем в пандемии не нужно. Об этом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол, комментируя ситуацию с ценами на продукты питания в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Шолбан Кара-оол

По его словам, ажиотажа по ценам в республике нет, однако расслабляться власти не будут. Так, налоговой службе поручено еженедельно докладывать о росте цен.

«Такой серьезный мониторинг, уверен, будет сдерживать желание необоснованно повышать цены. Поручил первому заместителю А. В. Брокерту координировать эту работу, искать разные механизмы влияния, четко определять порядок действий, не выступая только фиксатором ситуации», — отметил глава.

Напомним, во многих регионах отмечается резкий рост цен. Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Бурятии, к примеру, огурцы за месяц подорожали сразу на треть. Также дорожают помидоры, подсолнечное масло, картофель, сахар и так далее.

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