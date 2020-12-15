Москва, 15 декабря, 2020, 06:31 — ИА Регнум. Правительство РФ в рамках реорганизации системы институтов развития создаст «одно окно» для российских и иностранных инвесторов, готовых реализовать свои проекты на Дальнем Востоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Существующие Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ), Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) перестанут существовать как самостоятельные институты и будут объединены.

«Изменения будут способствовать дальнейшему системному развитию и созданию еще более благоприятных условий ведения бизнеса на российском Дальнем Востоке и в Арктике», — уточнили в Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, затянувшийся переезд аппарата полномочного представительства президента на Дальнем Востоке из Хабаровска во Владивосток планируют начать уже в январе 2021 года.