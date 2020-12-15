Москва, 15 декабря, 2020, 03:36 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступило два многомиллионных иска Министерства промышленности и торговли России. Ответчиками в делах, которые пока не приняты к производству, выступают госкорпорация «Ростех» и входящее в его дивизион АО «Концерн «Созвездие», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ростех»

Исковые заявления поданы в один день — 11 декабря 2020 года. В обоих делах третьим лицом выступает Росимущество. Детали споров пока неизвестны. По первому иску с ответчиков требуют 62 420 395,6 рубля, по второму — 21 078 808,94 рубля.

Ранее Минпромторг РФ уже обращался с финансовыми претензиями к этим же юрлицам. Заседание по делу о взыскании штрафа в размере 37 646 174 рублей 22 копеек назначено на 19 января 2021 года.

А 21 января 2021 года арбитраж рассмотрит отдельный иск к «Созвездию» — «о взыскании денежных средств в размере 95 444 473,62 рубля».