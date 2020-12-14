Таллин, 14 декабря, 2020, 23:23 — ИА Регнум. Таллин и Лондон имеют одинаковый взгляд на угрозу, исходящую от России, заявил 14 декабря министр обороны Эстонии Юри Луйк на встрече с министром обороны Британии Беном Уоллесом в Таллине.

Securityconference.org Юри Луйк

По его словам, Британия для Эстонии — важнейший союзник, и Таллин изо всех сил благодарит Лондон за круглогодичное присутствие на эстонской территории более 800 британских солдат и офицеров.

«Соединенное Королевство для Эстонии является одним из важнейших союзников, с которым у нас совершенно одинаковый взгляд на исходящие со стороны России угрозы для безопасности Европы, и это подтверждают как сегодняшняя встреча, так и более 800 солдат Соединенного Королевства, базирующихся круглогодично в Эстонии. Мы за этот вклад очень благодарны», — сказал Луйк.

При этом Луйк горячо приветствовал решение правительства Британии увеличить военный бюджет и выразил глубочайшую надежду, что этому примеру последует не только Эстония, но и другие государства НАТО.