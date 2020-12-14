Анкара, 14 декабря, 2020, 22:51 — ИА Регнум. В Турции 14 декабря за последние 24 часа, согласно 204 289 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 29 617 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 229 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

International Labour Organization ILO Текстильная фабрика в Измире, Турция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 1 866 345, смертельных случаев — до 16 646.

Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 14 декабря в профиле в социальной сети написал:

«Сегодня в Турции коронавирусом заразилось 5 103 человека. Темпы прироста числа пациентов с осложнениями продолжают снижаться. Необходимо избегать закрытых и людных мест ради здоровья наших близких, пока вакцинация населения не даст ожидаемых результатов».