Вашингтон, 14 декабря, 2020, 22:28 — ИА Регнум. Электоральная комиссия США продолжает голосовать 14 декабря, выборщики дисциплинированно отдают голоса за тех кандидатов, кого избирательные комиссии штатов признали победителями общенационального голосования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пузыри

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К 18 штатам, проголосовавшим ранее, за последний час добавились ещё шесть — Висконсин (10 голосов за Джо Байдена), Алабама (9 голосов за Дональда Трампа), Южная Дакота (3 за Трампа), Канзас (6 за Трампа), Миннесота (10 за Байдена), Луизиана (9 за Трампа).

Победителем общенациональных выборов в США ранее уже был объявлен кандидат от демократов Джо Байден, голосование выборщиков должно это подтвердить.

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