Москва, 14 декабря, 2020, 17:41 — ИА Регнум. В гражданский оборот в России поступило уже порядка 320 тысяч доз вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 14 декабря глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"На вчерашний день в гражданский оборот поступило порядка 320 тысяч доз вакцины», — приводит его слова ТАСС.

Гинцбург затруднился сказать, какое количество доз вакцины уже использовано, но при этом выразил уверенность, что на «завтрашний-послезавтрашний день она вся будет применена по назначению».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что препарат «Спутник V» для проведения масштабной вакцинации доставлен уже во все российские регионы.