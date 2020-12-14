Москва, 14 декабря, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Депутаты «Единой России» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о том, чтобы с 45 лет гражданин автоматически получал информацию о формировании пенсии на портале Госуслуг, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

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»Мы предлагаем, чтобы человек, начиная с 45-летнего возраста, автоматически, через портал Госуслуг, раз в три года получал полную информацию о том, как формируется его страховая и накопительная пенсия», — сказал первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести «презумпцию согласия» на более высокую пенсию.

«Мы предлагаем ввести презумпцию согласия: если речь идет о перерасчете пенсии в сторону увеличения, мы исходим из того, что человек с этим безусловно согласен и ему это осуществляется автоматически, без необходимости приходить и писать заявление. Если он с чем-то не согласен, то будет иметь право написать соответствующее заявление», — отметил парламентарий.

Кроме того, законопроектом предлагается автоматически назначать пенсии по инвалидности.

Соответствующий законопроект, разработанный вместе с Минтруда, находится в высокой степени готовности и будет в ближайшее время внесен в Госдуму.