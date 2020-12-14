Москва, 14 декабря, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Российский рубль очень аккуратно корректируется в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Но, если присмотреться к движениям внутри валютной секции внимательнее, видно, что ничего особенного тут и не происходит.

Доллар торгуется с незначительным повышением по 73,03 руб. и может оставаться в коридоре 72,85−73,50 руб.

При этом нельзя не отметить в который раз, что подобные курсы совершенно не «бьются» с происходящим внутри отечественной экономики.

Евро стоит 88,75 руб., растет чуть заметнее и может двигаться в пределах 88,65−89,50 руб. Более здоровый торговый диапазон для курса евро — 90−92 руб.

Дорогая нефть может позволить рублю оставаться столь высоко, но это разрушительно для экспортеров и самой экономической системы», — считает эксперт.

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