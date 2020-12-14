Москва, 15 декабря, 2020, 02:14 — ИА Регнум. По версии, которую поддерживает нынешняя японская пропаганда, милитаристская Япония не вступила в 1941 году в войну против СССР из «особого уважения» к международным договорам и нейтралитету. О том, что на самом деле удержало Японию от нападения, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Японская армия

Расчет японского руководства строился на том, что Советскому Союзу придется перебросить на западный фронт силы, сосредоточенные для обороны на Дальнем Востоке и значительно ослабить собственные возможности к ведению боевых действий. Кроме того, Германия заверяла японских дипломатов на протяжении всей осени 1941 года, что советские войска вот-вот будут разгромлены, а задержка в реализации планов по захвату СССР носит чисто «технический» характер.

Но ожидаемого Японией результата так и не было — советская армия отходила с боями, но не могла считаться разгромленной, а военные силы СССР на Дальнем Востоке продолжали оставаться в пределах, превышающих японские оценки момента, удобного для нападения. Можно ли при этом говорить, что Япония не напала, потому что была исключительно верна договору с СССР? Читайте статью Анатолия Кошкина «Что не позволило японцам напасть на СССР в 1941 году».