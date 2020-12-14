Курск, 14 декабря, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Депутат Курской областной думы Сергей Васильев скончался после продолжительной борьбы с COVID-19, сообщил 14 декабря портал «Сейм».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сын Сергея Васильева, депутат Курского городского собрания Максим Васильев рассказывал в соцсетях о борьбе своего отца с тяжёлой болезнью. Сергей Васильев находился на лечении в московской клинике и последние несколько недель провёл в коме.

Сергей Васильев был депутатом Курской областной думы с 2001 года, переизбирался в четырёх созывах. В шестом созыве он был заместителем председателя постоянного комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии и входил в состав постоянного комитета по физической культуре, спорту, межпарламентским связям и взаимодействию с общественными объединениями. Ему был 61 год.