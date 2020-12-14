Москва, 14 декабря, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что смертность в России в текущем году выросла примерно на 10%. Свою точку зрения Мясников изложил в собственном телеграм-канале.

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"Вот и сейчас занялся складыванием и вычитанием и наверное не всё понимаю правильно», — написал Мясников.

За девять месяцев 2019 года, то есть по состоянию на 1 октября, в России скончались 1 млн 350 тыс человек. С октябрём — около 1,5 млн человек.

Если в 2020 году больше на 10%, это ещё 150 тыс. смертей, отметил врач. При этом от COVID-19 в России за десять месяцев умерли 42 тыс. человек, даже если принять, что во всех случаях именно новая инфекция была причиной смерти.

«150−42= на 108 тысяч смертей от причин иных, чем коронавирус, стало больше за 10 мес текущего года», — написал Мясников.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Голикова заверила, что официальная статистика смертности пациентов с COVID-19 в России соответствует действительности. Сокрытия данных не происходит.

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