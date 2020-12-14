Москва, 14 декабря, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Информация в некоторых СМИ Запада о том, что российского блогера Алексея Навального пытались отравить в то время, когда он находился в токсикологическом отделении в больнице в Омске, является чушью. Об этом 14 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«The Sunday Times — это воскресное чтиво в халате», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать публикацию газеты Sunday Times о якобы имевшей место быть второй попытке «отравить» Навального.

Также Песков отметил, что в данном издании есть разнообразные информационные фейки и такие сообщения, «которые, наверное, можно таким емким английским словом <…> есть такое английское слово bullshit (ерунда. — Прим. ИА REGNUM)».

«Вот это bullshit. Большего не буду говорить», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что «сотрудники органов государственной безопасности» якобы «попытались завершить убийство» блогера «второй дозой яда» в тот момент, когда он лежал в искусственной коме в омской больнице, при этом издание ничем не доказало эту свою гипотезу.