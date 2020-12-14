Москва, 14 декабря, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Saxo Bank обычно выходит в топ новостей раз в год, давая так называемые «шокирующие прогнозы» — это скорее не прогнозы, а некие модели, попытки смоделировать события, вероятность которых крайне низка, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Но в данном случае журналисты обратились не совсем по адресу — даже не к аналитику, а к топ-менеджеру, который, естественно, в своем планировании исходит из средних значений.

Людям вообще, а высокооплачиваемым ответственным руководителям — тем более, очень сложно ответить «я не знаю», хотя, по сути именно это и сказал господин Якобсон. Прогноз с диапазоном под 40% вокруг текущих цен — это не очень-то прогноз, скорее, даже совсем не прогноз.

Впрочем, на фоне текущей ситуации на мировых рынках более точное прогнозирование вряд ли возможно. Указанный диапазон цен в целом можно назвать приемлемым как для производителей, так и для потребителей нефти, так что в целом можно оценивать его как позитивный для мировой экономики.

Впрочем, никаких гарантий того, что цены удержатся в указанном диапазоне, никто дать не может. Сохраняющаяся вероятность смягчения ситуации в американо-иранских и американо-китайских отношениях в свете прихода к власти Байдена, а также риск того, что борьба с пандемией затянется, оставляет возможности для более сильных колебаний цены.

Тем более, что и компромисс стран ОПЕК+ относительно объемов добычи остается весьма шатким. Есть еще и вопросы политики демократов по отношению к добыче сланцевой нефти и развитию альтернативной энергетики и много других факторов, которые, наложившись так или иначе способны привести к походам нефти в более широком диапазоне.

Хотя долгосрочный нисходящий тренд по нефти остается в силе и выше $70 за баррель в 2021 году нефть, вероятно, даже краткосрочно не поднимется, если только не будет обвального падения доллара» — дал прогноз эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен ожидает цену на нефть $40−60 за баррель в 2021 году.

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