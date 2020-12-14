Санкт-Петербург, 14 декабря, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что введенные в городе ограничения в связи с распространением коронавируса будут отменены, если эпидемиологическая ситуация в регионе продемонстрирует улучшение. Об этом градоначальник сообщил 14 декабря на своей странице в соцсети.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

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Подводя итоги минувшей недели, Беглов на своей странице в соцсети рассказал о своей встрече с петербургским ресторатором Арамом Мнацакановым, который представил губернатору наработки работающих в отрасли бизнесменов по безопасному ведению ресторанного бизнеса. Эта встреча должна была успокоить предпринимательское сообщество после введения новогодних запретов на работу общепита.

«Радует, что большинство представителей бизнес-сообщества с понимаем относятся к ограничениям, которые власти города вводят по рекомендации Роспотребнадзора. Если эпидситуация улучшится, ограничительные меры будут сниматься», — заявил сегодня Александр Беглов.

Он также напомнил, что поручил подготовить дополнительный пакет мер поддержки малого бизнеса. «Общая сумма отсрочек по платежам за аренду городской недвижимости уже достигла миллиарда рублей», — заметил губернатор Петербурга.

Напомним, с 25 декабря по 29 декабря 2020 года и с 4 января по 10 января 2021 года предприятия общественного питания Петербурга не должны принимать посетителей в вечернее и ночное время, с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания полностью приостанавливается.