Донецк, 14 декабря, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Донбасс должен быть русским, иэтот тезис надо затвердить без всяких «политкорректных» оговорок, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 декабря, комментируя высказывания главы ДНР Дениса Пушилина.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Как сообщалось ранее, Пушилин заявил о начале разработки доктрины под названием «Русский Донбасс». Она должна стать «платформой идеологического устройства республики»

« Мысль у руководства Донецкой Народной Республики идёт в верном направлении: если пока нет возможности наступать на земле, надо наступать в поле идей.

Для того чтобы это наступление было успешным, условием номер один является сохранение самобытности идейной основы общественно-политического выбора Донбасса. Пушилин в этом контексте вспоминает 2014 год — год, когда родилась концепция народной республики, и это важно.

Далее, Донбасс должен быть русским, это тоже не подлежит сомнению. В принципе, он и сейчас по факту русский, он часть русского мира, но этот тезис надо затвердить без всяких «политкорректных» оговорок.

Наконец, Донбасс должен жить в прямой связи с Россией, а ещё лучше — быть частью России. Здесь я бы предложил руководству ДНР, как и руководству ЛНР, смотреть на перспективы борьбы шире: Донецк и Луганск должны бороться за весь Донбасс, а Донбасс за Новороссию — этому концепту необходимо придать второе дыхание.

Добавлю, что «научно объяснить» свою политику мало; любая политическая позиция лишь тогда чего-то стоит, если способна реально обеспечить гражданам достойную спокойную жизнь. Эти два направления работы — в идейной сфере и на земле — должны быть плотно увязаны.

Пытающаяся «вернуть» Донбасс Украина сегодня находится в абсолютном политическом тупике. Никаких привлекательных идей для Донбасса и, шире, Новороссии, да и для самой Украины, Киев родить не может. В составе Украины Донбасс и другие русские регионы ждёт только подавление и уничтожение. Но пока Киев сам не растопчет окончательно Минские принципы возможного урегулирования на основе сохранения нынешних границ Украины, уходить от договорённостей 2015 года было бы контрпродуктивно.