Москва, 14 декабря, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Жители иностранных государств стали чаще писать Деду Морозу в Россию. Об этом сообщил сам Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Снеговик-почтовик». Реж. Леонид Амальрик. 1955. СССР Письмо для Деда Мороза

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По его словам, из-за распространения коронавируса основную часть мероприятий ему приходится проводить в дистанционном формате, реже — с соблюдением всех требований и на открытом воздухе.

«Но обращений стало больше. Потому что в связи с пандемией стали поступать запросы из многих зарубежных стран: Австралии, Франции, Испании, Чехии. В этом году очень большой географический разброс», — рассказал Дед Мороз.