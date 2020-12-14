Москва, 14 декабря, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Курс рубля по-прежнему остаётся функцией, значения которой полностью определяются ситуацией на внешних рынках. На нынешний уровень котировок, возле 73 рублей за доллар и даже уже чуть ниже, российскую валюту вынесла волна очень заметного ослабления доллара, которая продолжается вот уже четвёртую неделю против корзины сразу из нескольких главных резервных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль и доллар

«Евро/доллар — торгуется по 1.2150 против 1.12 в начале года, австралийский, новозеландский и канадский доллары — на новых двухлетних максимумах. И даже британский фунт, к которому инвесторы относятся перед дедлайном 31 декабря по Брекзит с известной осторожностью — опять вблизи своих максимальных уровней 2020 года по отношению к доллару.

Собственно, тренд на постепенное обесценивание американской валюты сформировался из-за излишне рьяной работы «денежного принтера» Федеральной резервной системы США, которая не подкрепляется пока ни новым производственным потенциалом, ни достаточным ростом экспортных поставок в Китай и другие страны. Вполне естественно, что это не могло не затронуть хотя бы под конец года и курс доллара в России, который плавно стал снижаться.

В это время в США планируют ещё и допечатать дополнительно $908 млрд долларов на новый двухпартийный план субсидий бизнесу, который по всей видимости примут даже вопреки всем разногласиям вокруг итогов выборов.

Это ещё больше разбавит долларовую денежную массу, поэтому корзина из резервных валют и продолжает дорожать, что опосредованно помогает и рублю. Однако одновременно это и ставит дальнейшие движения по паре Доллар/Рубль целиком и полностью в зависимость от сохранения силы общей волны движения на мировых валютных рынках.

Если какие-то из перечисленных валют успеют переписать ещё раз свои годовые максимумы сегодня или до конца недели, по отношению к доллару, то и пара доллар/рубль может соскользнуть глубже — в район 72 рублей за доллар, либо даже ниже по инерции.

Цены на нефть марки Brent третий день держатся дороже $50 за баррель и тоже способствуют пока этому сценарию. Однако и любой откат пула мировых валют чуть ниже от достигнутых пиков.

Например, связанный с сиюминутным спросом на американские казначейские обязательства — также легко может вернуть доллар и в России за считанные пару дней обратно в район 74−75 рублей, а соответствующий курс евро к рублю будет определяться тогда чисто математически текущим курсом евро к доллару», — считает эксперт.

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