Москва, 14 декабря, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности главы Павловского Посада в Подмосковье назначен Денис Семенов. Об этом 14 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mosreg.ru Андрей Воробьёв

Ранее Семенов возглавлял подмосковный Электрогорск.

При этом Воробьев также уточнил, что исполняющим обязанности главы Электрогорска назначен Сергей Дорофеев.