Москва, 14 декабря, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции желательно сдать ПЦР-тест на новый коронавирус и кровь на наличие антител. За две недели до процедуры нужно прекратить контакты с теми, кто заболел COVID-19, рассказала завлабораторией Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Елена Бурцева изданию URA.RU.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин ПЦР-тест на новый коронавирус

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Сдавать ПЦР-тест и кровь на антитела лучше за сутки до вакцинации. Также вакцинируемый должен быть в целом здоров, с нормальной температурой и без симптомов респираторных заболеваний.

Врач-аллерголог Владимир Болибок добавил, что беременным не стоит прививаться от коронавируса. Если женщина не уверена в отсутствии беременности, лучше сделать тест.

«Также нельзя принимать алкоголь за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после», — сказал Болибок.

Он пояснил, что иммунитет к новому вирусу появится спустя три недели после введения второй дозы. Соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию нужно на протяжении всех шести недель.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину против вируса SARS-CoV-2 в Центре имени Гамалеи создали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В настоящее время вакцина «Спутник V» проходит пострегистрационные испытания.