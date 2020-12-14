Москва, 14 декабря, 2020, 10:52 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 27 328 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Прирост числа носителей коронавируса зафиксировали во всех регионах РФ. Это на 809 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 28 137 случаев заражения коронавирусом.

Всего в России выявили 2 681 256 случаев заражения SARS-CoV-2.