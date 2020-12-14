Волгоград, 14 декабря, 2020, 10:24 — ИА Регнум. Донорами антиковидной плазмы стали 1,4 тысячи жителей Волгоградской области, переболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации региона. Областной центр крови начал заготовку компонента крови одним из первых в России.

(сс) LuAnn Hunt Донор

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В инфекционные госпитали Волгоградской области передано 313 литров антиковидной плазмы, это более 1140 доз. У тех пациентов, в лечении которых применяют переливание плазмы, медики фиксируют значительное улучшение состояния. В Волгоградском областном центре крови для сбора и хранения материала установили специальное оборудование, которое позволяет использовать плазму без обязательного предварительного четырёхмесячного карантина. Свою кровь для лечения пациентов с коронавирусом сдали уже 1,4 тысячи волгоградцев.

В госпиталях региона в резерве остаются 30% инфекционных коек.