Москва, 14 декабря, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск компании из дивизиона госкорпорации «Ростех» — воронежского АО «Концерн «Созвездие» к Минобороны России. Из запрошенных более 55,2 млн рублей суд присудил 3,4 млн рублей, которые фигурируют как «проценты за пользование чужими денежными средствами», взысканные за просрочку авансирования и окончательной оплаты по госконтракту. Вердикт в полном размере пока не изготовлен, детали неизвестны. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

Истец в лице концерна, который работает в сфере радиоэлектронного комплекса России, требовал взыскать с министерства плату за фактически выполненные работы по госконтракту от мая 2017 года — 45 425 043,44 рубля, а также неустойку (пени) за просрочку исполнения обязательства заказчиком по авансированию и окончательному расчёту — 3 437 987,19 рубля и денежные средства в счёт уплаты «неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательства заказчиком по окончательному расчёту за выполненные работы» в размере 6 341 335,75 рубля «по состоянию на 11.03.2020 марта и с 12.03.2020 по день фактического взыскания задолженности из расчёта 1/300 ключевой ставки, действующей на день взыскания от суммы задолженности, за каждый день просрочки».

Третьими лицами в споре проходили АО «НПО «Спецсвязьпроект», АО «Воронежский опытный завод программной продукции» и АО «Военноинженерная корпорация».

Судья Дейна взыскала с министерства в пользу концерна «проценты за пользование чужими денежными средствами по контракту от 31.05.17 года №1 717 187 308 241 442 190 655 488 за просрочку авансирования и окончательной оплаты за выполненные работы в размере 3 437 987,19 рубля». Были взысканы также и расходы по госпошлине — 12 455,48 рубля. В остальной части требования суд оставил иск без удовлетворения.

Напомним, в начале декабря 2020 года уже Минобороны РФ обратилось с финансовыми претензиями к концерну. 25 января 2021 года будет рассмотрен иск «о взыскании неустойки по государственному контракту №1 921 187 443 001 412 370 300 928 от 19 апреля 2019 г. в размере 21 821 450 рублей 27 копеек». Детали другого спора неизвестны, он будет слушаться в закрытом режиме.