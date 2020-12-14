Каракас, 14 декабря, 2020, 09:15 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы приняли решение ограничить авиасообщение с Доминиканской Республикой и Панамой. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Wilfredor Международный аэропорт имени Симона Боливара. Каракас

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

«Многие заразившиеся прибыли из-за рубежа. В этой связи мы ограничиваем международное авиасообщение и оставляем полеты только в Боливию, Мексику и Турцию», — заявил Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился произведенной в России вакциной от COVID-19 «Спутник V».

Он поблагодарил власти России за щедрость по отношению к народу Венесуэлы, подчеркнув, что, как и вся молодежь страны, он испытывает глубокое уважение к РФ.

Читайте также: Мадуро ждет поступления в Венесуэлу большой партии вакцины «Спутник V»