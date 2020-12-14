Новосибирск, 14 декабря, 2020, 08:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 14 декабря, прошло оперативное совещание, на котором обсуждался вопрос проведения незаконных ночных корпоративов. В правительстве региона ИА REGNUM заявили, что тема стала особенно острой в преддверии новогодних праздников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний корпоратив

«Некоторые учреждения общественного питания, развлекательные организации в нарушение всех ограничительных мер планируют организовывать предновогодние и новогодние — можно сказать, подпольные — ночные вечерники, — прокомментировал губернатор региона Андрей Травников. — Во-первых, такие предприниматели только облегчат работу надзорных органов: Роспотребнадзора, минпромторга, ГУ МВД по Новосибирской области. Просьба собирать информацию для более адресных рейдовых проверок. Во-вторых, мы уже обсуждали, что в первую очередь представители органов власти должны демонстрировать дисциплинированность при соблюдении всех необходимых вынужденных мероприятий. Заранее предупреждаю: если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадётся на подобной незаконной вечеринке, последствия будут негативные, вплоть до увольнения».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, кинотеатры и фуд-корты в торгово-развлекательных центрах Новосибирской области в ближайшее время смогут возобновить работу.

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